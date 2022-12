La Juventus ha scelto il post Szczesny? Sono tutti al settimo cielo

Tuttosport

Gianluca Vialli, le condizioni dell'ex centravanti di, Sampdoria e Nazionale si sono aggravate. L'ex calciatore è ricoverato a Londra dove si era ... che hadi anticiparne il testo all'...Ore di ansia e preoccupazione per Gianluca Vialli , l'ex centravanti di, Sampdoria e Nazionale. A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic , il ... che hadi anticiparne ... Rovella esclusivo: "Via dalla Juve solo per il Monza" La società bianconera starebbe valutando il dirigente del Napoli per la stagione 2023-2024, con Cherubini che potrebbe avere un altro ruolo alla Juve ...Pirlo ha rivelato di essere stato corteggiato anche da Manchester City e Chelsea. " Ancelotti mi ha chiesto di andare con lui a Londra. Le due squadre ne hanno parlato con il mio procuratore. Ma alla ...