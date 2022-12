La Juve Stabia si sveglia tardi | l’Audace Cerignola si impone 4-2

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi ferma a sette risultati utili consecutivi la serie positiva dellache viene sconfitta in trasferta dalnel posticipo del girone meridionale di serie C. Finisce 4-2 per i pugliesi il match giocato allo stadio Domenico Monterisi. Non una serata da incorniciare per le vespe, che si sonotee hanno provato a reagire a uno svantaggio di tre reti. Malcore, Miguel Angel e D’Andrea sembravano aver messo già in cassaforte il successo per il, che ha subito il ritorno dei campani a metà ripresa causato dai gol di Zigoni e Santos. Nel secondo minuto di recupero è arrivato però il punto esclamativo di Achik che ha chiuso il match proiettando i neopromossi padroni di casa al sesto posto, a soli ...

