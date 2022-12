La Garanzia green di Sace per la nuova linea tranviaria di Padova

Leggi su formiche

(Di martedì 20 dicembre 2022) Attraverso un prestito di € 34 milioni, assistito dalladi, la Banca europea per gli investimenti (BEI) darà il proprio rilevante contributo per la realizzazione dellaSIR3 della città di. Il finanziamento stipulato rappresenta la prima tranche dell’ammontare complessivo di € 43.5 milioni approvato dal Consiglio di Amministrazione della BEI. APS Holding, società in-house del Comune di, stazione appaltante e soggetto attuatore dell’intera infrastruttura, grazie al finanziamento ministeriale e all’intervento di BEI, aprirà a breve i cantieri per la tratta che avrà un’estensione di 5.5 chilometri e collegherà dal 2025 l’area Sud-Est della città di(Voltabarozzo) con la ...