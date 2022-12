La festa dei giocatori dell’Argentina sul pullman scoperto | i tifosi in delirio – Video

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ifesteggiano a bordo di unche percorre le strade di Ezeiza in mezzo a una fiumana di. Il capitano dell’Albiceleste, Lionel Messi, e compagni, dopo aver vinto il torneo dei Mondiali di calcio in Qatar battendo in finale la Francia ai calci di rigore, portano in trionfo il trofeo della Coppa del mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Stampa

È sempre utile seguire le raccomandazionipompieri per evitare che un momento dipossa sfociare in tragedia. Massima attenzione deve essere prestata alle luci utilizzate per l'albero o il ...Il capitano dell'Albiceleste, Lionel Messi, e compagni, dopo aver vinto il torneoMondiali di calcio in Qatar battendo in finale la Francia ai calci di rigore, portano in trionfo il trofeo della ... Anche Torino si tinge di biancoceleste, la festa dei tifosi argentini in piazza Vittorio con temperature sottozero Clamorosa svista sull'edizione domenicale del New York Times: il cruciverba ricorda la forma di una svastica. L'indignazione di Donald Trump jr e dei lettori ...L'inviato è stato letteralmente travolto dall'entusiasmo dei tifosi argentini, che lo hanno portato in trionfo durante il collegamento: i suoi video hanno fatto il giro del web ...