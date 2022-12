La Federcalcio francese presenterà una denuncia dopo gli insulti razzisti ai giocatori della Nazionale

(Di martedì 20 dicembre 2022) La(Fff)unacontro gli autori dei messaggipubblicati sui social network il giornola finale dei Mondiali e rivolti a diversifrancesi tra cui Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani o Hugo Lloris. A svelare la notizia è L’Equipe, che evidenzia la volontàdi far luce sulla questione. «Le accuse sui social sono di diverso tipo. Tchouaméni e Coman hanno sbagliato il rigore contro l’Argentina. Kolo Muani ha perso il duello contro Emiliano Martinez proprio alla fine dei tempi supplementari. Ce n’è anche per Lloris che non ha impedito i gol presi». L’Equipe ricorda anche cosa successe a Mbappé ad Euro 2021: ...

Corriere dello Sport

Pronto il dossier, scatterà la denuncia da parte dellaper i messaggi razzisti che sono stati pubblicati sui social il giorno dopo la finale del Mondiale contro l' Argentina e che hanno visto come vittime Aurélien Tchouaméni, Kingsley ...Commenta per primo Il presidente della, Noel Le Graet, si è così espresso sul futuro di Didier Deschamps come commissario tecnico della Francia. A BFMTV , ha dichiarato: 'Lo chiamerò domani o mercoledì, quando si sarà ... Francia furiosa, denuncia della Federcalcio contro gli insulti razzisti dopo la finale Presi di mira Tchouaméni, Coman, Kolo Muani e Lloris. Un caso simile dopo gli Europei 2021, vittima Mbappè per un rigore sbagliato ...Zinedine Zidane è leggermente più vicino alla Juventus. Il futuro di Zizou sembrava segnato dopo il Mondiale 2022 in Qatar, ancora di più con la sconfitta in finale della Francia. Il posto di Deschamp ...