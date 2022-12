La contromanovra del Pd e il pericolo sfascista

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 dicembre 2022) In campagna elettorale l’accusa a Giorgia Meloni era che una volta al governo avrebbe rotto con l’Europa e sfasciato i conti. Ora è di non averlo fatto. La manifestazione di sabato del Pd contro la prima legge di Bilancio del centrodestra ha messo una certa tristezza, non tanto per la piazza semi deserta ma per il deserto di contenuti. Molta retorica, che per carità è doverosa soprattutto nei comizi, su donne e sanità ma poca concretezza. Il problema non riguarda le critiche a singole misure del governo, tutte più o meno contestabili, e in effetti contestate anche da organi terzi come la Banca d’Italia o la Commissione europea, la Corte dei Conti o l’Ufficio parlamentare di Bilancio. Dall’innalzamento del tetto ai pagamenti in contante alla rimozione dell’obbligo di accettare pagamenti con il Pos sotto i 60 euro (norma che il governo si si sta rimangiando), dall’innalzamento della ...