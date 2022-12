La Commissione sull’assalto a Capitol Hill ha chiesto al governo di incriminare Trump

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Laa maggioranza democratica della Camera americana che indaga sull’attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, compiuto dai sostenitori dell’allora presidente Donaldper cercare di fermare la certificazione dell’elezione vinta da Joe Biden, ha votato all’unanimità raccomandando al dipartimento di Giustizia di indagareper quattro reati: ostruzione a una procedura ufficiale del Congresso (la certificazione delle elezioni del 2020 e il trasferimento del potere a Biden), cospirazione per frodare gli Stati Uniti, cospirazione per rendere false dichiarazioni e incitamento e assistenza all’insurrezione. È la prima volta che il Congresso statunitense chiede di mettere sotto accusa un ex presidente. Il rapporto completo sui 18 mesi di indagini sarà reso noto domani. Ma quelle dellanon sono ...