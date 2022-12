Piper Spettacolo Italiano

... governatore di Regione e candidato alla segreteriaPartito Democratico nelle primarie in programma a febbraio 2023. Evidente che Bonaccini individui ladi volta nella riscoperta dei ...Atmosfere glam. Creazioni artistiche. Una ricercata eleganza, a farsidi 'scenario' e offerta. E, per una sera, il gioco di suggestioni oniriche, a sottolineare la magialuogo. È stato proprio 'It's a dream', con rimando a un sogno divenuto realtà, il titolo ... La chiave del Natale: trama e cast del film in onda stasera su Tv8 Atmosfere glam. Creazioni artistiche. Una ricercata eleganza, a farsi chiave di “scenario” e offerta. E, per una sera, il gioco di suggestioni oniriche, a sottolineare la magia del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...