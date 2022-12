La Bielorussia al bivio | legarsi a Putin porterebbe alla guerra civile

Leggi su panorama

(Di martedì 20 dicembre 2022) «La situazione è estremamente difficile nelle zone annesse». A dirlo non è il comandante di una compagnia russa impantanato nelle prime linee del Donbass. A riferirlo stavolta è il capo supremo della Federazione, Vladimir. Mentre il presidente ucraino si è recato a sorpresa a Bakhmout - nella regione orientale ucraina di Donetsk, teatro da mesi di intensi combattimenti tra l'esercito russo e le forze ucraine - il presidente russo invece ha trascorso la maggior parte del weekend scorso presso il quartier generale della cosiddetta «operazione militare speciale» per discutere delle nuove mosse della Russia. Ma il quadro generale che gli è stato presentato, a quanto pare, non lo ha per niente soddisfatto. Forse anche per questo motivo sono trapelate indiscrezioni (in realtà, lo hanno affermato per primi gli ucraini) circa la possibilità che il comando generale russo ...