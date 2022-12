Kvaratskhelia a rilento durante la sosta | la nuova insensata paura dei napoletani

Leggi su serieanews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Contro Antalyaspor, Crystal Palace e Villarreal,è sembrato brillare meno del solito. Nessuna angoscia, è solo l’ultimadeiQuando i problemi non ci sono, spesso uno rischia di crearseli da solo. E in questo la piazza di Napoli è assoluta maestra. Nessun pregiudizio, come potrei? Da napoletano, gli anni mi hanno insegnato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.