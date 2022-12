Kvara fuori forma | la mossa di Spalletti per recuperare il georgiano

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Khvichatskhelia, apparso non in perfette condizioni nelle amichevoli disputate dagli azzurri nel corso di questo ritiro invernale.sta comunque lavorando per il recupero del suo attaccante. Ecco quanto evidenziato:tskhelia? Ladi“Al Napoli hanno valutato ogni cosa, per preservare i muscoli dei propri giocatori. In particolare con, per un fattore non secondario. Il ragazzo ha cominciato la nuova stagione in Italia senza praticamente riposare. FOTO: Getty –tskhelia Napoli Dunque è come se in novembre ilabbia fatto il suo mese vero di riposo annuale, tra ...