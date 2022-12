Kolo Muani | dalla bocciatura della Cremonese alla finale mondiale

Su L'Equipe. Sui social sono stati presi di mira Aurélien Tchouaméni, Kingsley Coman, Randale Hugo Lloris. Argentina's goalkeeper #23 Emiliano Martinez (L) makes a save during the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, ...Gioca nell'Eintracht di Francoforte ed il Napoli non deve sottovalutare la partita come in generale non va mai fatto in Europa. Ma il Napoli lo sa e in panchina ha uno dei migliori ...Presi di mira Tchouaméni, Coman, Kolo Muani e Lloris. Un caso simile dopo gli Europei 2021, vittima Mbappè per un rigore sbagliato ...Blog Calciomercato.com: Si è concluso la scorsa domenica il mondiale in Qatar, che ha visto trionfare l’Argentina guidata dal suo condottiero Leo Messi, che con una ...