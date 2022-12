Kim Kardashian “rovina” il Natale di Paris Hilton con l’outfit nero e provocatorio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Kimsono amiche d’infanzia. Le due socialite sono cresciute insieme: stesse scuole, stessi amici, stessi party. A distanza di trent’anni dall’inizio del loro legamee Kim non si sono perse di vista, anzi! Laaveva anche partecipato alle nozze dellacon Carter Reum e adesso questa coppia di superstar si è riunita per la tradizionale festa dia casa di mamma Cathy. Party natalizio GliI canoni delci sono tutti al party organizzato nella villa californiana di Cathy e Richard. Alberi giganteschi ricoperti di neve finta, un buffer luculliano tra portate salate e un sacco di dolcezze, decorazioni degne di un film. E’ poi c’è ...

Stile e Trend Fanpage

Tanti gli ospiti presenti, tra i quali anche. Ad aver attirato maggiormente l'attenzione è stata proprio la modella e imprenditrice statunitense.ha generato scalpore ...Credits: @reesewhiterspoon Via Instagram GLI ALBERI DI NATALE SFAVILLANTI DI KYLIE JENNER ELe sorelle- Jenner prendono il Natale molto sul serio. Kylie Jenner , in ... Kim Kardashian al party natalizio di Paris Hilton: non rispetta il dress ... Regina del gossip, ma anche delle pessime figure: Kim Kardashian, secondo i fan, ha proprio toppato e alla cena di Paris Hilton ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c2edf594-a5a7-eb34-2f57-e989bb4aef ...