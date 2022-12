Kiev di nuovo sotto attacco con i droni Invasione russa dell' Ucraina

Il Sole 24 ORE

...aveva detto all'Economist che l'esercito russo potrebbe preparare una nuova offensiva contro...nei giorni scorsi era stata la Casa Bianca a dire di non vedere segnali di un "imminente"...Ieri sera ac'erano quasi meno 10 gradi e milioni di persone in Ucraina sono senza elettricità ... mentre l'Ue sta istituendo unpolo energetico di supporto in Polonia. Tutto questo deve ... Ucraina, ultime notizie. Putin, pronti a progetti nucleari in Bielorussia Trentaquattro droni di fabbricazione iraniana lanciati dai russi contro Kiev, nelle scorse ore. Non solo la capitale ucraina sotto attacco: un razzo ha sfiorato la centrale nucleare più grande d’Europ ...Programmi di integrazione e questioni militari, sono al centro dell’incontro di oggi, 19 dicembre, a Minsk tra Vladimir Putin e Alexandr Lukashenko. «Avremo l’opportunità di fare un buon bilancio dell ...