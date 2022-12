Kiev chiede che il gruppo Wagner sia dichiarato organizzazione terroristica

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una compagnia privata che è a tutti gli effetti al servizio di Putin ed è responsabile di tante operazioni sporche o coperta. O dichiaratamente scoperte per mostrare il muscolo dello Zar imperialista .

Corriere della Sera

...dopo le perquisizioni attuate dai servizi di sicurezza ucraini nel Monastero delle Grotte di. ... ha aderito al documento con cui l'esarcato greco - cattolico di Donetskin nome della ...Una compagnia privata che è a tutti gli effetti al servizio di Putin ed è responsabile di tante operazioni sporche o coperta. O dichiaratamente scoperte per mostrare il muscolo dello Zar imperialista . Guerra in Ucraina, Kiev chiede bombe a grappolo, Washington non esclude la fornitura “Cartabianca”, questa sera alle 21.20 su Rai 3 il nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico, condotto da Bianca Berlinguer.Kiev, 20 dic. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Affari esteri dell'Ucraina Dimitro Kuleba ha chiesto alla comunità internazionale di riconoscere "immediatamente" il gruppo ...