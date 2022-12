Kickboxing | Faraoni | ' Grande gioia per titolo | viviamo belle epoque sport da combattimento

Agenzia ANSA

Queste le parole di Mattia, l'atleta romano neo campione del mondo diISKA (CAT. - 95KG). 20 dicembre 2022Mattiacelebrato nella cornice dell'aula Giulio Cesare in Campidoglio a poche settimane dalla vittoria nel match contro Charles Joyner valevole per la cintura mondiale ISKA di. L'atleta ... Kickboxing, Faraoni: "Grande gioia per titolo, viviamo belle epoque ... 'Ho subito un grave contraccolpo psicologico dopo aver saltato alla vigilia il primo match con Joyner, anche perche' stiamo vivendo una belle ...