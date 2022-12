Juventus | si complica la cessione di Pellegrini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sempre piùta per lalaa gennaio di Lucaalla Lazio. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il possibile trasferimento di Lucaalla Lazio sarebbe sempre più difficile. Nonostante la disponibilità dellanel cedere il giocatore e la volontà dello stessodi lasciare l’Eintracht per tornare in Italia, la Lazio non sembrerebbe infatti più così convinta dell’operazione. La squadre biancoceleste vorrebbe infatti terminare il campionato con la rosa attualmente a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.