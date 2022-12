Juve | il rinforzo può essere il vero Di Maria - Sport - quotidiano net

CalcioMercato.it

Angel Di Maria bacia la coppa vinta ai rigori contro la Francia: dopo aver portato l'Argentina sul 2 - 0 con un suo gol è stato sostituito nella ripresaCome riportato dalla stampa tedesca, il centrocampista exè entrato nel mirino del Benfica , che pensa a lui comeper il mercato invernale . Allegri adesso non ha più dubbi: triplo rinforzo per la Juventus Il ’Fideo’ è stato decisivo nel mondiale, Allegri non se l’è ancora potuto godere. Rabiot deluso, ma ha fatto vedere le sue qualità ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...