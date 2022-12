Judo | doppio podio azzurro al Masters di Gerusalemme 2022! Terzo posto per Scutto e Giuffrida

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Prosegue il magico periodo della Nazionale Italiana di, che si conferma estremamente competitiva ai massimi livelli portando a casa due terzi posti già nella prima giornata deldi2022, ultimo evento stagionale del World Tour in corso di svolgimento sui tatami della Pais Arena. In precedenza il movimentonon aveva mai centrato più di unin una singola edizione del “Torneo dei Maestri”, e nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di incrementare ulteriormente il bottino della spedizione tricolore in Israele. Protagoniste del day-1 per il Bel Paese Assuntanei 48 kg e Odettenei 52 kg. Lo splendido cammino odierno di Susy si è aperto in mattinata nelle eliminatorie con una vittoria lampo in 29? sulla campionessa ...