Jolanda Renga | Striscia attacca Ambra | ' Operazione commerciale?' E lancia il sondaggio

Il Giornale Di Vicenza

, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco, diventa oggetto di indagine per Striscia la notizia , il programma satirico di Antonio Ricci , che nella puntata di ieri sera le ha ...IL SUPPORTO DEI GENITORI, AMBRA ANGIOLINI E FRANCESCOha ricevuto tantissimi commenti positivi e solidali che le hanno dimostrato come il web sia fatto anche di persone empatiche e ... Jolanda Renga risponde agli haters tu Tik Tok: «Il mio sogno non è essere bella. Nella vita contano cuore e anima» Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, diventa oggetto di indagine per Striscia la notizia, il programma satirico di Antonio Ricci, che nella puntata di ieri sera le ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...