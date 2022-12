John Wick 4 | il personaggio di Bill Skarsgård al centro di una nuova clip

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Gabriel Byrne affiancherà Ana de Armas nel cast dello spin - off di, in un ruolo per ora sconosciuto ...Il cast Il nuovo Deadpool ha un cambio dietro la cinepresa: il regista del primo film, Tim Miller, ha lasciato ed è subentrato David Leitch " director di Atomica Bionda e, quindi una ... Ballerina: Gabriel Byrne nel cast dello spin-off di John Wick In attesa di John Wick 4, grazie a una recente clip, possiamo dare un rapido sguardo al personaggio interpretato da Bill Skarsgård.