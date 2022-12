Istat | bassa natalità e mamme sempre più anziane in Toscana - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il numero medio di figli per donna è di 1,20, contro la media nazionale di 1,25, mentre l'età media delle donne si è alzata da 30,1 del 1995 all'attuale 32,7, superiore a 32,4, che è la media ......l'offerta per i giovani con minori opportunità per i quali sono riservate 17 posizioni per la...30 , che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall', dell'... Istat, bassa natalità e mamme sempre più anziane in Toscana Il numero medio di figli per donna è di 1,20, contro la media nazionale di 1,25, mentre l'età media delle donne si è alzata da 30,1 del 1995 all'attuale 32,7, superiore a 32,4, che è la media nazional ...Il 76% degli italiani hanno redditi lordi inferiori ai 30 mila euro. Solo il 3,7% supera i 70.000 Oltre 3 milioni di italiani vive in grave deprivazione materiale e il 25,4% è a rischio povertà o escl ...