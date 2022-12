Iran | il capo della magistratura ' Subito le esecuzioni della pena capitale'

la Repubblica

Continuano le proteste in tutto l', nonostante il pugno di ferro utilizzato dal regime degli Ayatollah. Ildella magistratura iraniana ha dichiarato ieri di non voler vedere ritardi nelle esecuzioni della pena capitale per i ...L'INFERNO DI KHERSON - Proseguono incessanti gli attacchi su Kherson. Spiega ildell'amministrazione militare Yaroslav Yanushevich: 'Gli occupanti russi hanno bombardato il ...complicità dell', ... “Subito le condanne”: la minaccia del capo della magistratura contro le proteste in Iran Continuano le violenze e le repressioni da parte del governo di Teheran sui manifestanti in Iran. Da un paio di settimane, inoltre, il regime degli ayatollah ha cominciato a ...L’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, ha concordato martedì con il ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amirabdolahian, di mantenere i contatti per riprist ...