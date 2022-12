Investire | il rifugio sicuro dall’inflazione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) Anche chi non ha seguito studi economici sa cosa sia l’inflazione, o meglio, l’ha sperimentata personalmente soprattutto negli ultimi tempi. Vedere il costo di beni e servizi aumentare tremendamente e senza giustificato motivo è l’esempio più concreto del fenomeno dell’inflazione. Se in alcuni casi ed entro certi limiti l’inflazione può essere considerata indice di crescita, nella situazione attuale purtroppo non è così e c’è una spia che ce lo conferma: il fatto che gli stipendi siano rimasti gli stessi. Il potere di acquisto si è ridotto al punto che sono stati necessari interventi di supporto da parte dello Stato, che però non sono ancora sufficienti. Una delle prime domande di chi vuole cercare di frenare il crollo del potere di acquisto è dove e come indirizzare i propri fondi: inutile dire che tenerli su conti correnti espone i risparmi al fenomeno inflazionistico, senza nessuna ...