Agenzia ANSA

Porterà il nome del leader sudafricano e simbolo della lotta contro il regime dell'Apartheid,Mandela, un nuovo stadio di calcio nella capitale algerina. Lo ha detto il ministro della Gioventù e dello sport algerino, Abderrazak Sebgag, in una conferenza stampa ad Algeri, riferendosi a ...... in grado di catturare l'attenzione di tutto il pubblico grazie allo spettacolo"YES, IT'... " Se lo puoi immaginare, puoi realizzarlo" (Mandela). Sponsorizzato Intitolato a Nelson Mandela il nuovo stadio di Algeri - Calcio Porterà il nome del leader sudafricano e simbolo della lotta contro il regime dell'Apartheid, Nelson Mandela, un nuovo stadio di calcio nella capitale algerina. (ANSA) ...