(Di martedì 20 dicembre 2022) L'vuole ripartire dai rinnovi, per poter costruire le basi in vista del mercato invernale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i...

Calciomercato.com

Il giocatore della Fiorentina haottime prestazioni in Qatar e si è meritato la palma come ... oltre alle grandi della Serie A:, Milan e soprattutto Juventus hanno messo nei radar il ...Avevatanti soldi'. NO ALLA JUVE - 'La famiglia rifiutò anche la Juve, che voleva sia lui che Franco, per accettare l'offerta dell'. Ci sono state molte proposte e dovevamo cederli in ... Inter, offerto il rinnovo a Bastoni: l'entourage temporeggia Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky, ci sono novità sul futuro di Milan Skriniar e di Matteo Darmian ...Come annunciato ieri da Piero Ausilio, gli 'acquisti' dell'Inter nel mercato di gennaio saranno i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro e Correa. Un modo per dire che nei ...