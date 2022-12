Intelligence Cia da barzelletta | per le spie americane Di Maio è ancora vicepremier

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Cia, il servizio segreto più famoso del mondo, è anche il più sopravvalutato? Qualche dubbio viene, se si va leggere il sito ufficiale Cia.gov, una vetrina mondiale per l’agenzia di controspionaggio Usa. Da anni, infatti, una loro sezione in particolare viene presentata come il fiore all’occhiello degli 007 americani. Si chiama World Factbook: per noi italiani può essere accomunabile alla vecchia “Garzantina” cartacea. Tutto quello che vorreste sapere su una nazione estera, dalla densità di popolazione alle statistiche su sanità, economia, criminalità e altro, aggiornati in ogni dettaglio. C’è tutto, ma proprio tutto. Finora preso come oro colato. Finora. Basta andare a controllare gli aggiornamenti e le informazioni relative all’Italia per capire come siamo (sono) caduti in basso a Washington. Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, ...