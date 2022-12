(Di martedì 20 dicembre 2022) «I dati dell?ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d?, per la prima volta, rallenta. È possibile che siamo al plateau, ma dobbiamo aspettare per...

ilmessaggero.it

'I dati dell'ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d', per la prima volta, rallenta. È possibile che siamo al plateau, ma dobbiamo aspettare per ... Orazio, ministro ...Contro l', lo strumento più efficace resta la vaccinazione. A ribadirlo è il ministro della Salute Orazio, ricordando che in questo preciso periodo dell'anno ad essere tutelati e protetti ... Influenza, Schillaci: «Picco vicino: vacciniamo i più fragili e mettiamo la mascherina» «I dati dell’ultima settimana ci dicono che la crescita dei contagi d’influenza, per la prima volta, rallenta. È possibile che siamo al plateau, ma dobbiamo aspettare ...Vaccinazione e uso della mascherina sono le due lezioni che il ministro Orazio Schillaci si augura gli italiani abbiano imparato per affrontare nel modo migliore questo Natale 2022. «È il momento dell ...