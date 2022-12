Influenza di Natale | il nuovo virus che ' sembra Covid' ma non lo è | i sintomi

Open

Molte persone, allarmate dallo stato febbrile, hanno fatto il classico tampone per capire se si trattasse di Covid e hanno così scoperto che il virus da cui sono state colpite è un'altra......di, favorito anche dai primi veri festeggiamenti natalizi senza misure di contenimento pandemico. Solo nell'ultima settimana, le stime ufficiali riferiscono che si siano ammalati d'... Influenza, le raccomandazioni del ministro Schillaci per Natale: «Vaccinatevi e se avete sintomi tenete la mascherina» Un nuovo virus si sta diffondendo molto velocemente nel Regno Unito. I sintomi appaiono simili a quelli del Covid-19: tosse, raffreddore e mal di testa. Molte persone, allarmate dallo stato febbrile,.VERBANIA - 20-12-2022 -- Vincent Bohanan & Sound of victory sono gli artisti che si esibiscono stasera sul palco del teatro Maggiore di Verbania. L’esibizione di un coro gospel con musiche spiritual è ...