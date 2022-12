Influenza di Natale | il nuovo virus che ' sembra Covid' | ma non lo è | ecco i sintomi

QUOTIDIANO NAZIONALE

Molte persone, allarmate dallo stato febbrile, hanno fatto il classico tampone per capire se si trattasse di Covid e hanno così scoperto che il virus da cui sono state colpite è un'altra...Molte persone, allarmate dallo stato febbrile, hanno fatto il classico tampone per capire se si trattasse di Covid e hanno così scoperto che il virus da cui sono state colpite è un'altra... Mai vista un'influenza così: rischio Natale a letto. "Tempesta perfetta col Covid" Molte persone, allarmate dallo stato febbrile, hanno fatto il classico tampone per capire se si trattasse di Covid e hanno così scoperto che il virus da cui sono state colpite è un'altra influenza ...L'influenza si sta diffondendo a ritmo sempre più veloce nei più piccoli, per questo i pediatri sottolineano quanto sia importante vaccinare.