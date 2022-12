Indiana Jones 5 | James Mangold smentisce una teoria dei fan sul personaggio di Phoebe Waller-Bridge

(Di martedì 20 dicembre 2022), regista del quinto capitolo di, ha voluto svelare nuovi dettagli suldi Helena, interpretato da, smentendo unadei fan. Arriverà nelle sale il prossimo annoe la Ruota del Destino, quinto capitolo dell'iconico franchise con Harrison Ford. Tra le grandi new entry del cast figurache vestirà i panni di Helena, "figlioccia" di. In rete sono aumentate le speculazioni attorno alla sua vera identità e in molti pensavano che potesse trattarsi della figlia di Marcus Brody, accademico britannico interpretato da ...

BadTaste.it Cinema

James Mangold è un uomo disperato: da settimane lui e il producer Frank Marshall cercano su Twitter di smentire voci su una presunta cancellazione di Indy ine la Ruota del Destino , l'5 con Harrison Ford , in sala dal 30 giugno 2023 . La voce, messa in giro da uno youtuber, vorrebbe Indy cancellato in un viaggio nel tempo e ...Il regista d'5 , James Mangold , ha chiacchierato della pellicola insieme a Entertainment Weekly e anche se, chiaramente, non ha rivelato dettagli spoilerosi al popolare magazine, ha comunque ... Indiana Jones 5, James Mangold: "Non stiamo girando un finale alternativo, il film è finito al 99%" James Mangold, regista del quinto capitolo di Indiana Jones, ha voluto svelare nuovi dettagli sul personaggio di Helena, interpretato da Phoebe Waller-Bridge, smentendo una teoria dei fan.Indiana Jones 5, secondo quanto detto dal regista James Mangold in un'intervista, ci raconterà il destino di Henry "Mutt" Williams.