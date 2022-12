(Di martedì 20 dicembre 2022) Più disi sono radunati nuovamente ieri nella capitalena per chiedere al governo l'aumento del prezzo minimo stabilito per i loro prodotti, la cancellazione dell'Iva, e la ...

Agenzia ANSA

Convocati dall'organizzazione nazionalista Hindu, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), la più grande a livello nazionale, glisi sono concentrati nell'area di Ramlila, dove tradizionalmente ...Difendere i produttori e glilocali contro le multinazionali, paladine di una ... onde evitare che i grandi assenti da questo new deal promosso dall'Europa, Cina e, possano trarne ... India: agricoltori di nuovo in piazza, oltre 100mila a Delhi - Asia Più di 100mila agricoltori si sono radunati nuovamente ieri nella capitale indiana per chiedere al governo l'aumento del prezzo minimo stabilito per i loro prodotti, la cancellazione dell'Iva, e la me ...Agricoltori e funzionari locali rischiano di rallentare lo sviluppo di impianti Apple in India. Ecco tutti i dettagli.