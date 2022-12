Incubo influenza | sotto l’ albero ci sarà l’ Australiana che colpirà senza pietà ma possiamo difenderci-vediamo come

Leggi su howtodofor

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’, una brutta bestia con cui anno dopo anno abbiamo imparato a convivere, è tornata in anticipo e. Quest’ anno si chiama “” l’che sta mettendo in ginocchio migliaia di italiani che sono a casa con febbre, raffreddore, tosse e dolori in tutte le ossa ed è solo l’inizio ci avvisano gli esperti…il picco sta per arrivareun regalo di Natale. I medici hanno dichiarato che quest’ anno, l’non solo è arrivata in anticipo ma il picco, quello pesante, arriverà nella settimana natalizia. Già ora gli studi medici esplodono di richieste di certificati, visite, e consigli suaffrontare l’. Chi deve fare più attenzione Il Professor Fabrizio Pregliasco, ...