In lacrime tenta di suicidarsi lanciandosi nel Tevere | salvata dai poliziotti

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma – Erano da poco passate le 2 di notte quando una pattuglia della Polizia di Stato ha ricevuto dalla sala operativa la segnalazione di una ragazza seduta sulla balaustra di marmo di ponte Vittorio Emanuele, con le gambe nel vuoto. Idel commissariato Borgo ben conoscono quel ponte e sanno che a volte certi gesti non sono solo una goliardata e cosi si sono avvicinati con discrezione fino a vedere lesul volto della giovane. È stato Danilo a cercare un dialogo con la ragazza la quale, dopo un attimo di diffidenza, si è aperta al poliziotto parlandogli dei motivi che l’avevano spinta su quel ponte. Mentre parlava, la giovane non si è accorta che l’altro poliziotto gli era arrivato alle spalle: si è sentita solo afferrare ed in pochi istanti era al sicuro prima sul ponte, poi sull’ambulanza che l’ha portata in ospedale. Danilo ed il ...

MOW

Una volta che il poliziotto arrivava da lei, questa scoppiava ine veniva rassicurata da quest'ultimo; nella sua auto inoltre, veniva trovato il tubo già pronto per essere attaccato allo ...Tiziano Ferro ina Verissimo, dalla depressione alla paternità: 'Da piccolo venivo sempre ... Tiziano ha condiviso il video con diversi spezzoni in cuiinvano di registrare una video ... Davide Tardozzi, orgoglio e lacrime per Ducati: “Marquez e Quartararo ci daranno problemi, non vedo l’ora che arrivi la Malesia” Le madri arrivano entrambe dalla Costa d'Avorio. La Caritas: "Siamo arrivati all'assurdità di accettare con indifferenza le morti dei bambini in mare, come fosse normale" ...alla Sala Operativa è arrivata una telefonata di un giovane preoccupato dopo una lite con la fidanzata ventenne ...