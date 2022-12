In che mani siamo? L’Armata Brancaleone che ci comanda Francesco Bonazzi torna in libreria con “Scafisti della democrazia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Illuminati, migliori, autocrati, editori, direttori, giornalisti, opinionisti (di se stessi), esperti (a contratto), sondaggisti 2013-2023:che cida anni. Il raccontopolitica italiana degli ultimi anni, da quel dicembre 2016 in cui la sconfitta al referendum costituzionale portò Matteo Renzi alle dimissioni da presidente del Consiglio, fino alle elezioni che hanno consacrato la prima donna premier, Giorgia Meloni. La tesi di(edizioni Aliberti, 187 pagg., 17euro), ultimo libro del giornalista, è semplice e tagliente come una lama. Dall’emergenza Covid all’emergenza Ucraina, passando per “ce lo dice l’Europa”, un’élite di incompetenti nei ruoli chiave del ...