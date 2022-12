Impietosa fotografia dell’Istat | “Rispetto al 2007 le imprese pagano meno contributi ma le retribuzioni sono scese del 10%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tra ile il 2020 i salari netti italianidiminuiti in media del 10%. Il dato è calcolato dall’Istat ed espresso in termini reali ossia tenendo conto dell’inflazione. Confrontando le variazioni a prezzi costanti nelle componenti del costo del lavoro tra il(anno che precede la crisi economica) e il 2020 risulta che “isociali dei datori di lavorodiminuiti del 4%, anche per l’introduzione di misure di decontribuzioni mentre idei lavoratoririmasti sostanzialmente invariati, le imposte sul lavoro dipendenteaumentate in media del 2%, la retribuzione netta a disposizione dei lavoratori si è ridotta del 10%”. I daticontenuti nell’indagine “Reddito e condizioni di vita”. Nel 2020, ...