Imperiali Auditel | “Balzo in avanti degli italiani nelle dotazioni tecnologiche con tv connesse”

TvZoom

... significativamente intitolato La transizione digitale degli italiani, dal quale emerge come ha spiegato il Presidente di, Andr ea, "la centralità della TV che fa da motore al ...Per Presidente di, Andrea, è infatti proprio il televisore a fungere da motore al processo di trasformazione digitale del Paese. Una dinamica che ha un forte riflesso anche sulle ... Rapporto Auditel - Censis: le parole del Presidente Imperiali Grazie anche allo shock arrivato dalla pandemia, gli italiani sono sempre più connessi: la stragrande maggioranza delle famiglie, l'87,2% del totale, ha in casa almeno un device connesso oltre alla tv ...(Teleborsa) - 120 milioni di schermi (ben 5 per famiglia), di cui 48 milioni di smartphone e 43 milioni di televisori; 93 milioni e 200.000 dispositivi connessi ad internet all'interno ...