(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo Andrea Crisanti è il turno di Fabrizio Pregliasco. Da volti noti della televisione durante la pandemia Covid i virologi hanno scelto di buttarsi in politica e in particolare c'è una certe preferenza per le liste del Partito Democratico. Le virostar, dopo un paio d'anni di previsioni di ogni tipo, hanno deciso di cambiare vita.