Internazionale

Tanto più che questocoincide con l'annuncio di manovre militari congiunte tra Russia e ... Vladimirprepara l'apertura di un nuovo fronte a nord, come a febbraio Non in tempi brevi. ...Su tale, il Cremlino si è affrettato a minimizzare spiegando chenon vuole spingere la Bielorussia in guerra. Tutto questo mentre sempre il Cremlino ha annunciato che sarebbero stati ... Il viaggio di Putin a Minsk fa temere l’apertura di un nuovo fronte di guerra - Pierre Haski Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il presidente russo Putin ha incontrato il suo omologo bielorusso Lukashenko – Ucraini schierati al confine nel timore di un’offensiva massiccia da nord ...