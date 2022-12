Il vescovo ai detenuti | «C’è una giustizia mite | vi auguro di esserne protagonisti»

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Messa in carcere. Monsignor Beschi durante l’omelia: «La gioia di stare e pregare con voi è alimentata dalla Parola di Dio. Non si mortifichi la possibilità di riscatto».

E anche il numero dei. Bisogna capire le ragioni. Ed è drammatico il tema della recidiva, ... abbiamo incontrato monsignor Benoni Ambarus ,ausiliare della Diocesi di Roma con delega ...E dunque nasce ed è presente anche in questo carcere": così ilIvo Muser ieri nella celebrazione prenatalizia con il personale, i volontari e idella casa circondariale di Bolzano. ... Il vescovo Muser tra i detenuti: «Natale, respiro di speranza» La Messa in carcere. Monsignor Beschi durante l’omelia: «La gioia di stare e pregare con voi è alimentata dalla Parola di Dio. Non si mortifichi la possibilità di riscatto». È stato un pomeriggio inte ..."Nessuno di voi deve perdere la propria dignità, nessuno si merita di essere disprezzato e di sentirsi scartato. Con il suo perdono Dio vuole aiutarvi a cambiare la vostra vita, e il respiro della spe ...