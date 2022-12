Il vecchio e il nuovo nella battaglia del Pos Il commento di Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 20 dicembre 2022) La “del Pos” – come possiamo chiamare il dibattito parlamentare e mediatico sulla richiesta degli esercizi commerciali e dei loro rappresentanti di una esenzione per le piccole transazioni con pagamenti elettronici cashless – non è stata un’utile perdita di tempo che ha fuorviato la discussione sulla legge di bilancio da temi più importanti, come sostengono alcuni commentatori economici. Senza dubbio si è fatto molto chiasso su un tema che interessa un numero limitato di italiani e un elettorato rumoroso ma piccolo. Tuttavia, ciò ha dato alla “del Pos” un valore simbolico per distinguere chi è a favore del– pure all’interno di una maggioranza che mira a predisporre le condizioni per un’Italia più moderna e più giusta – e chi combatte per il. I pagamenti elettronici – come documentato ...