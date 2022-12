IL TRAILER DI SCREAM 6 PORTA L’INCUBO A NEW YORK

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il franchise del capolavoro di Wes Craven ha sempre avuto due regole di base: Sidney Prescott è la final girl per eccellenza e l’orrore si svolge a Woodsboro. Ora, per il prossimo capitolo del franchise,6, queste regole saranno ridotte a zero da Ghostface. Non solo sarà il primo film senza Neve Campbell che riprende il suo ruolo iconico, ma il film lascerà anche i confini di Woodsboro per un parco giochi più grande e molto più popolato: NewCity. Nel primodi6, la nuova generazione dell’ossessione di Ghostface, che include l’emergentequeen Jenna Ortega, si trova su un treno della metropolitana affollato. Sebbene questo possa essere più che altro un incubo esistenziale, le cose diventano rapidamente molto reali quando qualcuno vestito con una maschera di Ghostface ...

