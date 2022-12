Il tifoso della Fiorentina che aveva molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione | con pena sospesa

Eurosport IT

L'immagine era stata ripresa al termine del match Empoli - Fiorentina, il 27 novembre 2021, e aveva fatto il giro del web Le giornalisteredazione di Notizie.it avevano espresso la propria ...Serrani,Fiorentina, è stato anche condannato a una provvisionale di 10mila euro nei confrontigiornalista e di 5mila a favore dell'Ordine dei GiornalistiToscana,... Mondiali 2022 - Argentina campione: tifoso sale in cima all'Obelisco ... E' di 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale la condanna inflitta al termine del giudizio in abbreviato al ristoratore marchigiano Andrea Serrani, accusato di avere molestato la giornalista Greta Becca ...Andrea Serrani, il tifoso che aveva molestato la giornalista Greta Beccaglia in diretta tv, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice che ha stabilito la ...