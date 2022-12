Il terzo capitolo del racconto di un’esperienza off road a zero emissioni

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il primodel tour dei desideri sulla Jeep Avenger 100% Electric / Il secondodel tour dei desideri sulla Jeep Avenger 100% Electric Ieri mattina su una bustina di tè verde ho letto una citazione del Tao Te Ching: «Più lontano vai, meno conosci». Sono perfettamente d’accordo. Voglio dire, viviamo a Milano, è il 2022: quello che non trovo dietro i vetri di un negozio lo trovo dietro i vetri di uno smartphone. Dentro una metropoli ci sta tutto quello che ti serve del grande mondo. Perché una metropoli è un mondo compatto. Proprio come Avenger. Il mio viaggio dei sogni è un viaggio quotidiano: i giorni sono le tappe del mio cammino, la routine è la mia avventura. L’autonomia elettrica di Avenger, con la sua propulsione sostenibile, in città arriva a 550 chilometri, e per me corrisponde a un giro del mondo in ottanta ...

