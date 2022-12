Il Signore degli Anelli è il film di Natale più bello che ci sia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Quando ho sentito la notizia che New York sarebbe stata colpita dalla prima grande tempesta di neve della stagione, una tempesta che avrebbe potuto provocare oltre mezzo metro di neve e potenzialmente mettere fuori uso la corrente elettrica, mi sono preparata nel modo più pragmatico e orientato alla sopravvivenza possibile: ho tirato fuori il mio DVD de Ilin edizione estesa. A dire il vero, tempesta di neve o no, lo faccio ogni anno durante le feste. La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re sono usciti in successione a fine dicembre durante i miei anni formativi di adolescente e quindi restano indelebilmente legati a questa stagione per me. Ma non si tratta solo del risveglio sessuale di una teenager la prima volta che ha visto il mento di Aragorn in un cinema di periferia nel 2001. È così perché ...