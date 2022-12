Il Secret Santa della F1 | tutti i regali | Leclerc e il videogioco a Verstappen | Norris commuove Tsunoda

Focus Junior

Sono solo alcuni dei doni che si sono scambiati i piloti di Formula 1 nell'ambito del, ovvero il "Babbo Natale Segreto", che si ripete ormai da alcuni anni in occasione dell'ultimo GP ...È una delle tradizioni social più attese dell'anno, quella della consegna dei doni di Natale tra i piloti di Formula 1: il format si chiama "" e implica come tutti i protagonisti della stagione regalino qualcosa a un collega "il cui nome è sorteggiato pescando da un cappello di Babbo Natale " senza dichiarare ufficialmente la ... Come organizzare un Secret Santa davvero divertente I’ve always had a beard and it started to turn white, and people would start calling me Santa on the street," Pagel says, "and I said, 'well, I’ll use that.'" And that’s exactly what he’s been doing ...The Chicago Blackhawks are having a rough rebuilding season. So let's have some fun & project what the players might be asking from Santa.