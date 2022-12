Il ricordo di Vincenza | morta a Napoli dopo il parto | nulla di quel che ha seminato andrà perso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Cara, ti scrivo, Inspiegabilmente non sapevo. Antonella Esposito Gagliardi, il tuo avvocato, il mio avvocato, mi manda un whatsapp: “vieni a Palazzo Serra di Cassano per un brindisi per”. Arrivo nel tuo regno, la sede dell’Associazione di Monte di Dio, da te fortemente voluta, un “presepe” sotterraneo scavato nella roccia. Vedo intorno a me tante facce sorridenti, ti cerco. Qui tutto parla di te: le mura di tufo che trasudano storia, i cimeli della Seconda guerra mondiale quando il ventre del tunnel borbonico serviva da bunker. Antonella risponde: “Non lo sai? E’ volata in cielo”. E mi racconta la tua tragedia. Ho le lacrime agli occhi, abbiamo le lacrime agli occhi. Ma Andrea, tuo marito, non vuole facce tristi, ti vuole ricordare con gioia. Ti sei battuta come una leonessa perché il reticolato di cunicoli ...