Il regalo di Natale? È “meno sostenibile” del 2021

(Di martedì 20 dicembre 2022) Mentre “nelle persone che hanno cercato su Google la stringa ‘Regali diSostenibili’ erano in crescita rispetto al 2020”, registrando un corrispettivo aumento di doni destinati alla salvaguardia delle foreste o delle api per portare alcuni esempi, nel 2022 ”non sembra che questo trend stia proseguendo”, così come si evince dai grafici messi a disposizione da Big G. Ad affermarlo è Nicola Tagliafierro, tra i massimi esperti di economia circolare in Italia e direttore scientifico del Master in Circular Economy Management di EIIS (European Institute of Innovation for Sustainability). Secondo l’analisi di Tagliafierro “l’interesse nelle ricerche delle keyword correlate ai regali disostenibili e attenti all’ambiente nelera già partito ad ottobre” mentre nel novembre 2022 “stenta ancora a ...

Il Post

N atale si avvicina, volete fare unai più piccoli e non sapete come orientarvi E allora perché non pensare a un dono capace di ... almeno in occasione del. Il soldato Giulio Bandini ...Contrastare la crisi energetica facendosi anche undiè possibile: con la nuova offerta luce e gas di Eni Plenitude , infatti, per tutti i nuovi clienti c'è un bundle di prodotti Google per la Smart Home in. Si tratta di una ... Un regalo di Natale al giorno: -5 Siete indietro con la lista dei regali di Natale e non avete idee Niente paura: con questa guida lascerete amici e parenti a bocca aperta in tempo ...E' uno di quei regali che non si possono impacchettare e mettere sotto l'albero, ma valgono tutto l'anno e fanno bene a tutti: donare il sangue è un gesto salva vita.Per questo Avis Toscana lancia un ...