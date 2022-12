(Di martedì 20 dicembre 2022) L’ombra delsi allunga sullaeuropea. Da quello che trapela, l’inchiesta giudiziaria sulle presunte mazzette dal Qatar e dal Marocco per influenzare le scelte dell’Ue resta confinata al Parlamento europeo, ma emergono diversi aspetti che riguardano invece Palazzo Berlaymont e che non sono del tutto chiari. Secondo rivelazioni de La Stampa confermate a Bruxelles, l’ex commissario Ue all’immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos, ha percepito un compenso di 60mila euro per la sua attività di componente del board di Fight impunity, la ong fondata da Antonio Panzeri, ex eurodeputato arrestato il 9 dicembre scorso., l’ex commissario Ue Avramopoulos ha ricevuto soldi dall’Ong di Panzeri “Due conferenze – una online e una in Grecia – e un articolo scritto su un sito web. Sono queste le uniche tracce del ...

...missione del Qatar presso l'Unione Europea ha affermato che 'pregiudizi e preconcetti' hanno portato il parlamento a votare giovedì per sospendere tutti i lavori sulla legislazione cheil ...... Michel Claise, titolare dell'inchiesta denominata. La donna, arrestata come il marito, ... L'inchiestain particolare il gruppo dei Socialisti . Fermati anche diversi italiani, tra ... Il Qatargate coinvolge anche la Commissione: il caso imbarazzante che chiama in causa Ursula Ora il governo dell'Emirato minaccia di chiudere i rubinetti del gas all'Ue. Il presidente della Camera Fontana: per i deputati un codice anti-influenze straniere ...(Adnkronos) – “Di fronte allo scandalo del Qatar lancio un appello a tutti i leader di partito: lavoriamo subito per approvare una legge sul conflitto di interessi e per regolamentare le lobby. Non po ...