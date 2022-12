Il presidente della Salernitana esclude il trasferimento di gennaio dell’attaccante al Leeds United

Leggi su justcalcio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: La stella senegalese Boulaye Dia, che è stata legata al, non sarà venduta dal suo prossimo club permanente, la. Il 26enne è attualmente in prestito al club di Serie A dopo una brutta stagione lo scorso anno con il Villarreal dove ha segnato solo 7 gol in 35 presenze La prima priorità dei White mentre si preparano a iniziare la loro attività didiè un nuovo attaccante. IlDanilo Iervolino non è disposto a vendere il 26enne il mese prossimo, come riportato da La Cronache de Salerno. I nove gol di Rodrigo in questa stagione indicano che ilpotrebbe non aver bisogno di una nuova aggiunta, ma avere qualcuno che possa ...